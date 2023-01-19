更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

不惜放棄繼承18億家產 印度8歲女孩決意削髮為尼

2023/1/19 21:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印度阿默達巴德18日綜合外電報導）印度一名出身富貴、本可繼承鑽石珠寶家族事業的8歲女孩，近日決定「放棄世俗享樂」並出家修行，同時拋棄繼承價值18億元的家產，在嚴格戒律中度過一生。

法新社報導，在本週之前，戴凡希．桑維（Devanshi Sanghvi）是印度「鑽石之城」、西部城市蘇拉特（Surat）Sanghvi and Sons珠寶公司的女繼承人。

戴凡希和家人都是耆那教（Jainism）信徒，這是一種古老的印度宗教，宣揚非暴力、嚴格素食主義和對所有生物的愛。

根據當地媒體公布的照片，戴凡希本週參加了一場為期4天的儀式，以展開她的新使命。

今天她乘坐了一輛大象所拉的車，來到一座寺廟，她在頭髮被剃掉後，脫去原本精緻的衣服，換上一套簡單的白色棉質服裝。

一名不願透露姓名、觀看儀式的目擊者說，在蘇拉特的耆那教社群中，戴凡希一直以虔誠著稱，甚至在她更年幼的時候就是如此。

社群表示，「戴凡希從未看過電視、電影，也從未去過購物中心和餐廳。」還有人說，這個小女孩經常出現在寺廟的儀式中。

戴凡希是接受「啟迪」（diksha）儀式、放棄物質財產並成為耆那教最年輕僧尼的人之一。

當地媒體報導，父母說戴凡希一直渴望成為一名女尼。據說耆那教家庭有時會鼓勵孩子出家，以提高家人的社會地位。

根據印度信用評級機構ICRA的數據，戴凡希自家企業成立於1981年，淨資產高達50億盧比（約新台幣18億6000萬元）。

耆那教在印度擁有超過400萬名信徒，其中許多人─例如桑維一家人─來自富裕的商業社區。

信徒堅持嚴格的素食主義，部分僧尼還會用布遮住嘴巴，以避免不小心吞食飛蟲。

耆那教也因其部分儀式引來批評，特別是極端禁食的齋戒傳統所導致的死亡事件。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120119

#戴凡希
#印度
#耆那教
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族