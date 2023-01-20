挨告性侵川普證詞自相矛盾 將原告誤認為前妻

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國前總統川普一再聲稱控告他性侵的女子卡洛爾「不是我的菜」，但最近公布的書面證詞顯示，川普在照片指認時將卡洛爾誤認為他的前妻梅波斯，這可能破壞了自己的辯護證詞。

法新社報導，現年79歲的卡洛爾（E. Jean Carroll）曾任時尚雜誌Elle專欄作家，她指控川普1990年代在紐約市波道夫古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）試衣間性侵她。

川普2019年接受「國會山莊報」（The Hill）訪問時否認這項指控，反控她「完全在說謊」，稱她只是企圖宣傳自己的書。卡洛爾之後控告當時還是總統的川普性侵及誹謗。

但據本月17日公布的川普去年10月19日書面證詞的摘錄，他可能破壞了自己的一項主要辯護證詞。在書面證詞中，川普曾重申再三提出的說詞，聲稱他不可能追求卡洛爾或性侵她，因為他不會受到長得像卡洛爾那樣的女人吸引。

川普宣稱：「恕我直言，首先，她不是我的菜。其次，這從未發生過。」在書面證詞中，當川普被直接問及這起指控事件時，他重申了這項陳述。

川普指稱：「就外表而言，她不是我的菜，而今我必須間接聽到關於她的事情，她在任何方面、外形或類型都不會是我的菜。」

但當川普被展示一張他在1990年代與卡洛爾等人於招待會的合影時，他竟說：「那是馬拉（梅波斯，Marla Maples），那是我的妻子。」之後他的律師更正了這項陳述。

川普於1993至1999年期間與第二任妻子梅波斯在一起。他於1998年開始與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）約會。

卡洛爾正尋求傷害賠償，數額不詳，為支持自己的毆擊傷害訴訟，她說川普對她造成持久的心理傷害，且讓自己無法再維持一段戀情關係。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1120120