斯洛伐克首都舊城區市長偕李南陽向台灣民眾拜年

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斯國首都布拉提斯拉瓦舊城市長瓦加奇（左）在駐斯洛伐克代表李南陽陪同下，向台灣民眾及住在首都的台灣僑胞拜年。中央社 112年1月21日

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（中央社台北21日電）農曆新年即將到來，斯國首都布拉提斯拉瓦舊城市長瓦加奇在駐斯洛伐克代表李南陽陪同下，在市長辦公室以斯文向台灣民眾及住在首都的台灣僑胞拜年，兩人手持免年主題年畫，讓台灣同胞在國外感受到濃濃新年氣氛及衷心祝福。

李南陽表示，瓦加奇（Matej Vagac）去年10月高票當選布拉提斯拉瓦（Bratislava）舊城區市長，這是他上任後第一次農曆新年，他特別向台灣民眾拜年，也將受邀到台灣參加台北市及高雄市聯合舉辦的「智慧城市論壇」，汲取台灣高科技運用於市政的經驗，以促進台斯兩國合作與交流。

台灣與舊城區歷年進行多項合作計畫，包括協助架設免費網路系統、整修公園等方案，獲得具體成果及市民普遍好評，有助提升台灣能見度。

瓦加奇也很感謝駐處歷年協助舊城相關建設，尤其去年捐款協助安置及照顧烏克蘭難民，以及整修具歷史價值的斯魯貝克（Slubek）公園。（編輯：周永捷）1120121