美財政部：G7同意3月檢討俄石油價格上限水準

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國財政部今天表示，七大工業國集團（G7）官員已同意在3月檢討俄羅斯石油出口價格上限措施，這一安排比原計畫稍晚，以便更好評估設定新上限後的市場反應。

路透社報導，G7經濟體與歐洲聯盟（EU）和澳洲2022年12月5日達成協議，針對價格超過每桶60美元的俄羅斯海運石油，禁止使用西方提供的海上保險、金融和經紀服務，作為西方對俄國入侵烏克蘭實施制裁的一環。

G7另計劃在今年2月5日對俄羅斯石油產品設定2個上限，一個是針對價格高於原油的產品，例如柴油或製氣油；另一個針對價格低於原油的產品，例如燃料油。

美國財政部在副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）今天與G7官員舉行視訊會議後表示：「代表們一致認為，鑑於煉油產品的市場交易價格範圍很廣，這種做法可將這類油品的價格上限政策調整得更精準。」

美國財政部官員說，石油價格上限有2個目標：透過將中國和印度等大消費國購買的俄羅斯石油進行制度化的大幅折扣，來削減俄國收入；以及確保全球石油市場供應充足。

美國財政部表示：「只要價格上限持續滿足G7的雙重目標，代表們同意在3月對原油價格上限水準進行檢視。」

美國財政部還說，檢討時間訂在3月，可使G7能夠評估煉油品價格上限實施後的全球市場發展情況，並聽取歐盟對原油價格上限的技術檢討報告。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120121