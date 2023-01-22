菲總統：博弈若產生社會成本 可能不值得存在菲國

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（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓博弈業相關犯罪頻傳。菲國總統小馬可仕說，他們正研究是否讓博弈業繼續合法營運。若博弈業造成社會成本，「可能不值得。他們繳納的稅款可能不值得（彌補）成本」。

2018年至今，已有45名台灣人在菲律賓向線上博弈公司求職或賭場借貸後，遭限制自由而向中華民國駐菲代表處求助脫困。其中，至少7名台灣人去年涉及相關事件遭綁架、人口販運，甚至拘禁施暴、毆打成傷、勒索金錢等。

GMA新聞網今天報導，出席世界經濟論壇（WEF）的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）20日自瑞士返回馬尼拉前受訪表示，博弈產業「不是我們經濟的重要組成部分。如果判定存在社會成本，那可能不值得。他們繳納的稅款可能不值得（彌補）成本」。

小馬可仕說，馬尼拉當局應不斷檢討相關事件，「看看這（允許博弈業營運）對菲律賓來說是否仍是個好主意」。

不過，他強調，非法博弈業者才是問題所在，而非合法業者。「這就是為什麼我們驅逐了這麼多非法業者。我們讓非法博弈業者關門大吉，並驅逐他們所有員工。」

菲律賓參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）去年10月說，中國駐菲大使黃溪連告訴他，很多中國人因為線上賭博須付錢給海外的博弈營運商而自殺。中國國家主席習近平已請求上屆菲國政府禁止博弈產業，北京當局也與其他國家合作，禁止博弈業在他國營運。

小馬可仕說：「如果中國希望我們這樣做（禁止博弈業營運），我們會看看可以怎麼安排。」

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓約34家離岸博弈商獲營運許可，合法註冊的後勤服務商約130家。

菲律賓財政部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）去年9月說，離岸博弈產業2020年挹注菲國財政收入達72億披索（約新台幣40.13億元），但2021年遽降到39億披索。他希望禁止線上博弈商在菲國營運。

參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）說，菲律賓博弈產業相關犯罪定罪率僅1%。去年1月到8月，合法的菲國博弈業者漏稅金額估計達19億披索。（編輯：黃自強）1120122