更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／加州舞廳槍擊案華裔第3代老闆與凶嫌扭打奪槍 警讚救命英雄
首頁 / 國際

谷歌遭控壟斷數位廣告 美司法部最快24日起訴

2023/1/24 20:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山23日綜合外電報導）彭博社今天引述知情人士說法指出，Alphabet旗下的谷歌（Google）遭控壟斷數位廣告市場，美國司法部最快24日起訴，此案將是針對谷歌提起的第2起聯邦反壟斷訴訟案。

路透社報導，美國司法部2020年曾控告Google在網路搜尋領域違反「反托拉斯法」，是美國數十年來最重大的反壟斷案件，預計今年9月開庭審理。

美國司法部並未立即回應路透社的置評請求，Google則拒絕對這篇報導發表評論。

有別前次訴訟砲打Google網路搜尋業務，這次則劍指占其業務收入約80%的廣告業務。Google除了以免費的搜尋服務聞名，更以緊密連接的廣告技術業務賺取收入，串起廣告商與報紙、網站和其他尋求刊登廣告的公司。

不過，廣告商和網站業者抱怨Google在廣告分潤方面不透明，難以得知有多少錢流向刊登業者、多少流向Google。

科技巨擘Google過去曾展開一系列收購行動，包括2008年併購線上廣告業者DoubleClick公司、2009年再併AdMob，使其在線上廣告領域占據主要地位。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此前Google曾主張他們在廣告科技生態系當中，與臉書（Facebook Inc）、美國電信巨擘AT&T、美國娛樂與有線巨頭康卡斯特（Comcast）及其他業者競爭。

根據市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）數據顯示，長期看來，雖然Google在市場中仍居主導地位，但在美國數位廣告收入的市占率一路下降，2016年至2022年已從36.7%降到28.8%。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120124

#Google
#美國司法部
#谷歌
Google
裁員薪情大不同 美國科技業資遣方案比一比AI掀科技倫理議題 演算法偏見恐衝擊言論自由【專訪】
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族