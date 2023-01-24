歐盟再增對烏軍援5.45億歐元 烏克蘭官員大異動

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯持續攻擊烏克蘭，歐洲聯盟（EU）同意加碼軍援烏克蘭共5.45億歐元。然而政治不清明由來已久的烏國近日又傳出了醜聞，恐使西方對基輔政權的支持熱情有減退之虞。

● 歐盟再增對烏軍援5.45億 總數達36億歐元

歐盟外交部長理事會23日同意加碼對烏克蘭2筆軍事援助共5.45億歐元，包括武器採購及軍事人員訓練，使得俄烏戰爭以來，歐盟對烏軍援總額達36億歐元。

主持會議的歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，烏克蘭戰爭將近一年，戰場情勢仍十分嚴峻，因此歐盟外長今年第一場會議仍必須優先討論烏克蘭。

● 貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，目前烏克蘭高層和較低層官員正進行人事異動。先前傳出了自俄軍入侵以來最引人注目的貪腐指控，有使西方對基輔政權的支持熱情減退之虞。

烏克蘭肅貪警察日前表示，他們已依去年9月進口發電機時收受40萬美元回扣罪嫌，將基礎設施部副部長扣押，但當事人否認指控。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在澤倫斯基發表談話後表示，他已請求澤倫斯基將他解除職務。他並未說明原因，但媒體稍早報導，他可能是這波人事改組的對象之一。

總統府辦公室表示，已接受提摩申科請辭。其他在澤倫斯基宣布人事異動消息後去職的官員，還包括了副檢察長和副國防部長。

檢察長辦公室宣布，已依副檢察長席孟能柯（Oleksiy Symonenko）個人意願，解除其職務。

● 過年送暖不打烊 台灣第二批發電機運抵烏克蘭

烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）表示，基輔這幾天約零下5至10度，當地能源設施遇襲而缺電供暖之際，台灣第二批發電機運抵如及時雨，基輔民眾士氣大振；她也說，第一批發電機送達後，中國大使館來信警告。

盧狄克說，這場戰爭如今已經改變烏克蘭與中國的關係。中國未積極參與戰事，也沒有偏袒任何一方，「但是我們知道他們幫助俄羅斯規避制裁」，北京也未提供烏克蘭任何重大援助。

盧狄克去年曾訪台，計劃今年春天再次來訪，擬定鞏固雙邊關係計畫，盼能落實台灣於烏克蘭設立代表處的目標。她說，出訪程序複雜，甚至有限制，必須比照上回抵達後再公布。

談到眼前的戰事，盧狄克說，根據國際情報，俄羅斯計劃春季發動大規模攻勢，烏克蘭部隊正竭力做好準備，其他國家如果提供武器，烏克蘭就能反擊。

● 芬蘭首度鬆口 稱不得不考慮獨自申請加入北約

由於瑞典的反土耳其示威活動惹毛安卡拉，導致瑞典加入北約進程遭遇瓶頸。對此芬蘭24日首度鬆口表示，將被迫考慮在沒有瑞典的情況下獨自申請加入北約。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄羅斯共享長達1300公里邊界的芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）24日告訴芬蘭國家廣播公司（YLE），「我們必須進行評估，以了解是否發生從長遠來看將阻礙瑞典繼續前進的狀況。」

不過他強調，「現在針對此事決定立場仍為時尚早」，目前看來，與瑞典聯合申請加入北約仍是「第一選擇」。

● 俄羅斯控烏克蘭在核電廠存放武器 基輔當局駁斥

俄羅斯對外情報局（SVR）23日指控烏克蘭在國內各地核電廠存放西方國家供應的武器，但烏克蘭高層官員駁斥這項指控。

俄羅斯對外情報局透過聲明指出，美國提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、防空系統和火砲彈藥已經運抵烏克蘭西北部的瑞夫尼核電廠（Rivne Nuclear Power Plant）。

俄羅斯對外情報局沒有提供任何證據，路透社也無法查核俄方的指控說法。（編輯：楊昭彥）1120124