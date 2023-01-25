美參議員霍利：將提法案在全美禁用TikTok

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）對中國採取鷹派立場的美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley），今天表示他將提出法案，在全美禁用短影音手機應用程式（App）TikTok。

路透社報導，母公司為中國科技公司字節跳動（ByteDance）的TikTok已經面臨一道禁令，禁止美國聯邦員工在政府發放的公家設備使用或下載TikTok。

霍利在社群媒體推特（Twitter）發文說：「TikTok是中國進入美國民眾生活的後門。它威脅著我們孩子的隱私，也威脅著他們心理健康。」他說：「現在，我將提出立法要在全國禁用。」

霍利沒有說明何時會提出法案。

TikTok發聲明說，霍利採取的作法並不正確。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）說：「霍利參議員全面禁止TikTok的呼聲，是因應國家安全的零碎作為，是因應諸如數據安全、隱私以及網路傷害等廣泛業界議題的零碎作為。」

「我們希望他把精力投入在全面性解決這些議題上，而非佯裝禁止單一服務就能解決種種他所關切或讓美國人更為安全的問題。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120125