德國放行豹2戰車支援烏克蘭 盟邦考慮跟進

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（中央社基輔25日綜合外電報導）經歷烏克蘭政府和許多盟邦施壓，德國政府25日宣布將運送德製豹2戰車給烏克蘭，並批准夥伴國家將戰車轉手交給烏國，烏克蘭政府對此表示感謝，西班牙等國則正考慮跟進。

●頻遭施壓終放行 德國將提供14輛豹2戰車援烏抗俄

在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國25日批准運送豹2主力戰車給烏克蘭。政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）表示，柏林當局會先從聯邦國防軍庫存中提供14輛。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府近幾週面臨愈來愈多壓力，要他們把戰車運送給烏克蘭，並允許其他北大西洋公約組織（NATO）盟邦也這麼做。預期俄烏雙方將在春季發動新一波攻勢，這可能有助扭轉戰爭走向。

基輔當局認為，重型武器對擊退俄羅斯入侵至關重要，但莫斯科批評此舉是不必要的挑釁。

蕭茲政府之前遲遲不做決定，擔心此舉可能促使俄羅斯升高局勢，或導致北約捲入衝突。

德國這項最新決定有助鋪平道路，讓波蘭、西班牙、挪威等國得以供應庫存豹式戰車給烏克蘭。

蕭茲在聲明中表示：「這項決定遵循我方盡己所能支援烏克蘭、眾所周知的路線。」

聲明中說，目標是利用豹2戰車迅速為烏克蘭建立2個戰車營。聲明還提到，德國第一步會先從軍方庫存中提供14輛豹2戰車。

●德國宣布送豹2戰車給烏克蘭 盟邦思考跟進

德國政府25日宣布將運送德製豹2（Leopard 2）戰車給烏克蘭，並批准夥伴國家將戰車轉手交給烏國，烏克蘭政府對此表示感謝，西班牙等國考慮跟進。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對德國總理蕭茲的決定表達感謝。

他在推特發文表示，「德國的主戰車將進一步擴大國防支援與訓練任務。方才在與蕭茲的通話中聽到了這項重要且即時的決定」。他並對蕭茲和所有盟友表達誠摯的感謝。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體發文表示：「有關戰車的第一步已經跨出，接下來就是『戰車聯盟』，我們需要大量豹式戰車。」

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）表示，西班牙對於提供烏克蘭豹2戰車持開放態度，稱馬德里當局可能會和西方盟邦協調行動，幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

她在接受媒體訪問時表示，「西班牙願意和盟邦協調行動，提供任何必要幫助，包括運送豹2戰車、訓練對方駕駛戰車，以及協助相關維修保養事宜」。

●瑞士國會決議修法 允他國轉運瑞士製武器援烏

瑞士國會安全政策委員會24日投票通過，要求修法開放第3國可將瑞士製造的戰爭物資轉運至烏克蘭。

根據瑞士「戰爭物資法」，只要接收國處於國際武裝衝突，出口請求將無法獲准，因此瑞士至今都不許他國將瑞士製造的武器轉出口至戰亂中的烏克蘭，以符合瑞士嚴謹的軍事中立原則。

不過，瑞士國會的安全政策委員會24日以14票同意、11票反對通過動議，要求修改戰爭物資轉運規定。

安全政策委員會在聲明中指出，這項動議主張「若有違反國際禁止使用武力的情況下，尤其是俄烏戰爭」，應可撤銷這項「非再出口」聲明。

但動議內容也留有但書，若撤銷「非再出口」聲明對瑞士外交政策構成「重大」風險，瑞士政府仍可決定維持禁止轉運。

●仰賴醫療設備維生 數萬烏克蘭人因停電飽受威脅

俄羅斯持續對烏克蘭進行飛彈轟炸，使得定期停電成為烏國日常，也令數以萬計仰賴電力維持醫療設備運作的烏國病患身陷恐懼。無論他們如何努力做足準備，處境仍岌岌可危。

住在烏國首都基輔的莫茲戈維（Valentyn Mozgovy）患有俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），無法自行呼吸，如何在停電期間維持呼吸器的電力，已成為他生死攸關的問題。

他的妻子柳德米拉（Lyudmyla Mozgova）告訴法新社：「如你所見，他還活著，代表我找到辦法了。」

自去年10月俄軍開始針對烏國能源基礎設施發動攻擊，並造成第一次漫長的大停電以來，莫茲戈維已熬過一段相當長的時光。

隨著停電成為常態，莫茲戈維一家也找到因應之道。在丈夫建議下，柳德米拉為丈夫的呼吸裝置和床墊安裝儲能系統和備用電池，減少因停電帶來的身心壓力。

她說：「這其實非常昂貴，我們的孩子幫助了我們…我甚至不知道該給沒有錢的人哪些建議。」（譯者：戴雅真）1120125