更多編輯台推薦新聞：
台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知
生活

台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

奈及利亞牧民疑遇炸彈爆炸 至少54人喪命

2023/1/26 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈及利亞包奇25日綜合外電報導）奈及利亞包奇州（Bauchi）政府官員及全國養牛業者協會發言人今天表示，奈及利亞中北部疑似發生炸彈爆炸，造成50多名牧牛人及路人喪命、數人受傷。

路透社報導，這起事件發生在昨天晚間，地點在奈及利亞中北部那薩拉瓦州（Nasarawa）和貝努埃州（Benue）之間。

貝努埃州當局以違反「反放牧法」為由查扣這批牛隻。

奈及利亞Miyetti Allah酪農協會（MACBAN）發言人蘇里曼（Tasi'u Suleman）表示，一群富拉尼族（Fulani）牧人將牛隻從貝努埃州送往那薩拉瓦州的途中發生了爆炸。

蘇里曼說：「至少有約54人當下喪命，傷者不計其數。」

那薩拉瓦州州長蘇雷（Abdullahi Sule）告訴記者，炸彈爆炸是造成這些死傷的原因，但未說明死亡人數。

蘇雷並未透露這起爆炸案可能的幕後主使，不過表示他正持續會見安全單位官員，「以確保我們持續減低這起事故可能造成的緊張情勢」。

奈及利亞中北部一帶是所謂的「中間地帶」（Middle Belt），由於富拉尼族牧人與主要信奉基督教的農民之間經常發生衝突，當地暴力事件頻仍；這些衝突多半被描繪為族裔宗教衝突。

但專家指出，人口成長和氣候變遷導致耕作地區擴大，使得游牧民族牛群放牧的土地變少。

蘇雷的發言人拉丹（Abubakar Ladan）告訴路透社，當局今天稍早為罹難者舉行集體葬禮。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1120126

#蘇雷
#奈及利亞
#路透社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族