西藏流亡議員談達蘭薩拉 藏人在此重啟生命旅程

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在印度北部山城達蘭薩拉機場可遙望喜馬拉雅山脈，被譽為印度最美機場之一。中央社記者林行健達蘭薩拉攝 112年1月26日

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（中央社記者林行健達蘭薩拉26日專電）印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）因藏人精神領袖達賴喇嘛落腳於此，而成為佛教徒的朝聖地、觀光客的參訪景點。對流亡藏人來說，這裡更是重啟生命旅程的地方。

達蘭薩拉位於印度北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）坎格拉縣（Kangra），倚靠喜馬拉雅山脈，面積約27.6平方公里、海拔1457公尺，環境清幽，也是喜馬偕爾省的第2首府，印度總理莫迪（（Narendra Modi）政府重點發展的城市。

但令這座城市聲名遠播的原因，並不是它的美景與氣候，而是達賴喇嘛以及西藏流亡政府的存在。

1959年，中國人民解放軍攻入拉薩，年輕的達賴喇嘛經歷13天跋涉，翻越喜馬拉雅山脈，流亡至阿魯納查省（Arunachal Pradesh）小鎮墨蘇里（Mussoorie），並在印度政府的許可下，成立了流亡政府。

次年，流亡政府遷移至達蘭薩拉。自此，這座山城成為達賴喇嘛和數以萬計追隨者的第2家鄉。

西藏流亡議會議員哈格雅里（Namgyal Dolkar Lhagyari）如此介紹這座山城：「達蘭薩拉素以西藏小拉薩著稱，是我們藏人行政中央的所在地，當然也是達賴喇嘛尊者住所的所在地。此外，重要西藏非政府組織（NGO）也都設立在這裡。」

藏人行政中央（CTA）就是西藏流亡政府的正式名稱，是由內閣、最高法院以及流亡議會組成。

哈格雅里說明，藏人行政中央的職務是爭取西藏自由、解決西藏議題和維護藏人福址與整體發展，以及作為西藏人民的代表機構。

藏人行政中央內閣建築群占地不大，卻設有宗教與文化事務、內政、教育、財政、衛生、安全、外交與新聞等部門，裡面還有博物館，可說是麻雀雖小，五藏俱全，而且目前仍在施工擴建中。

哈格雅里所屬的流亡議會，目前共有44名議員，負責立法、監督政府運作。

根據印度觀光部資料，去年前10個月有1280萬人次的觀光客造訪喜馬偕爾省，其中很多是前往達蘭薩拉。哈格雅里說，他們大多是希望晉見達賴喇嘛，即使無法近距離接觸，也希望能遠遠地看到他。

但是對大約10萬流亡印度的藏人來說，這裡不只是觀光勝地，而是重啟生命旅程的地方。

「從尼泊爾來印度，這裡是流亡藏人的接納中心。流亡藏人在這裡開始新生活，從這裡轉往印度各徙置聚落、到修道院或藏人學校落腳，所以這裡是藏族難民開啟旅程的地方。」哈格雅里說。

哈格雅里說，就算像她這樣的第2代藏人，很多人也是從這裡出發，到印度各大學求學，學成後再返回這裡貢獻所學，「我想，這裡是一切開始的地方」。

達賴喇嘛的住所大昭寺，每天都有藏人及遊客前往參拜、轉經輪，而達賴喇嘛本人每天也會在這裡接見參拜者及訪客，逐一為他們祝福，也會定期舉辦法會或講經。

哈格雅里表示，前來達蘭薩拉的遊客當中有很多台灣人，而藏人總是敞開雙臂歡迎台灣人的到訪。（編輯：韋樞/林憬屏）1120126

西藏流亡政府設立在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）。圖為西藏流亡政府也就是藏人行政中央的入口牌樓。中央社記者林行健達蘭薩拉攝 112年1月26日

西藏流亡議會議員哈格雅里（Namgyal Dolkar Lhagyari）解說議會組成及運作方式。中央社記者林行健達蘭薩拉攝 112年1月26日