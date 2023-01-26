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IBM宣布裁員3900人 占全球1.5%人力

2023/1/26 14:32
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（中央社紐約25日綜合外電報導）國際商業機器公司（IBM Corp）今天宣布裁員3900人，作為分拆部分資產的一部分，加上年度現金流量未達標，削弱外界對第4季營收超越預期的樂觀情緒。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）告訴路透社，公司仍「致力招聘直接面對客戶的研發人才」。

IBM指出，這次裁員與分拆勤達睿（Kyndryl）事業和人工智慧部門華生醫療（Watson Health）部分事業有關，將導致1至3月季度產生3億美元的費用。

IBM因營運資金需求高於預期，2022年現金流為93億美元，低於目標的100億美元

根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv），IBM第4季（截至去年12月31日）營收持平達166.9億美元，超越分析師估計的164億美元。

2022年IBM營收成長5.5%，創10年來最高紀錄。

IBM股價一度因財報結果優於預期呈現上漲，但盤後交易轉弱下跌2%。

分析師說，裁員消息和自由現金流數據低於目標，是導致盤後交易股價下跌的原因。

Investing.com資深分析師柯恩（Jesse Cohen）表示：「IBM宣布的裁員規模似乎令市場失望，僅占員工總數1.5%。投資人期待有更大動作的成本削減措施。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120126

#IBM
#路孚特
#路透社
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