台藝人遊泰稱遭警無故勒索 泰警將調查

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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）台灣藝人安于晴赴泰國旅遊稱遭當地警察無故勒索，泰國警方今天表示，將仔細調查事件，如果警察真的犯罪，無需等受害當事人報案，會立刻採取法律行動。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢的經驗。她表示1月4日和朋友在中國駐泰使館附近被攔截，警方找各種理由指一行人有罪，也不讓她和友人使用手機尋求援助。

安于晴指在場耗了一個多小時，後來才明白警察只是要錢，要給警察錢，警察還說不是普通警察，是「比較貴」的警察；泰警演了一個多小時的戲，最後他們數了2萬7000泰銖給警察，避開攝影機交錢才能離開。

泰國網友近日把安于晴的限動文譯成泰文在社群媒體公開，引起關注。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，安于晴遭攔檢的匯狂區（Huai Khwang）分局局長英佑（Yingyos Suwanno）今天表示，安于晴提到的區域不會設立臨時檢查站。

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泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）表示，安于晴一行人12月29日抵達，1月5日離境，住在通羅區（Thonglor）的旅館並雇用廂型車做交通工具，警方會找司機問話，確認她的說法。

阿查勇指出，警方透過Instagram和臉書，同時透過駐泰辦事處聯繫安于晴，但尚未得到回應。他表示，會仔細調查這件事，如果警察真的犯罪，無需等受害當事人報案，會立刻對這些警察採取法律行動。（編輯：廖漢原）1120126