更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大樂透頭獎上看1.8億元 過年加碼百萬大紅包獎號看這邊
首頁 / 國際

歐盟將資助中國政策研究 開放全球學者申請

2023/1/26 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）歐盟執委會宣布成立針對中國各領域研究的獎助計畫，希望集結全球智庫和大學專精中國政策的學者，每期提供6至12個月研究經費。

歐盟執委會（European Commission）25日宣布這項中國研究獎助計畫（Fellowship Programme on China），希望與歐洲及其他地區專長中國議題的智庫和大學強化策略性合作。

執委會指出，計畫目標在於深化對中國的專精知識，協助執委會理解中國，並透過計畫集結以政策為導向的研究者，領域包括中國政治、社會、經濟、數位、環境及氣候，以及安全或歷史等議題。

中國記者在26日新聞簡報會上詢問歐盟成立針對中國研究計畫的動機，執委會發言人表示，中國的重要性不言自明，是歐盟的夥伴和競爭者，亦即進行研究是很合理的事。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這項研究獎助計畫將交由執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）任內設置的顧問單位「激發、辯論、參與和加速行動」（Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action，簡稱IDEA）執行。單位功能是提供范德賴恩關於核心優先事務，包括地緣政治議題的構想和方案。

執委會表示，每期獎助計畫將提供最多15位研究者，研究期間6至12個月不等，希望吸引具全球性成就的中國議題專精研究者參與。（編輯：廖漢原）1120126

#中國
#歐盟執委會
#范德賴恩
范德賴恩
歐盟指責美中補貼潔淨科技產業 將捍衛工業基礎北約與歐盟合作聲明 首提共同因應中國獨斷行為
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族