美德宣布支援戰車 俄國尖峰時間對烏空襲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）德國宣布將提供烏克蘭德製豹2戰車後，美國也宣布支援31輛美製M1艾布蘭戰車；俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波空襲，造成至少1人死亡。

●德國援助豹2尖端戰車 美國跟進提供31輛M1艾布蘭

美國總統拜登25日宣布將提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，扭轉了美國政府先前不提供這款武器的決定，並稱西方未如俄羅斯預期那樣陷入分裂。

拜登在白宮宣布這項決定時表示，有必要提供M1艾布蘭坦克幫助烏克蘭人，藉此「增強他們在開闊地形的機動能力」。

德國政府稍早也改變先前立場，宣布將運送德製豹2（Leopard 2）戰車給烏克蘭，並批准盟友將戰車轉手交給烏國。

拜登感謝德國的決定，稱「德國確實挺身而出」。他提及：「俄羅斯方面預期我們會分裂，但我們完全、徹底團結一致。」

●烏軍：俄羅斯上班尖峰時段空襲 防空部隊擊落飛彈

俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波空襲，烏國官員通知民眾前往避難所掩護。官員表示，基輔至少有1人因空襲身亡。

烏國說，俄國飛彈已遭防空部隊擊落。烏軍還說，俄軍前一夜出動24架無人機已全數遭擊落。

尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長吉姆（Vitaliy Kim）在社交平台Telegram發文表示，該州上空看到了兩枚飛彈來襲。

「飛彈進入烏克蘭領土，至少兩枚穿越尼古拉耶夫州西北。」

就在烏克蘭民眾出門上班時，全國各地空襲警報大作。在首都基輔，民眾進入地鐵站避難，有些人坐在墊子上或小型塑膠椅上。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「第一批來襲的俄羅斯飛彈已被擊落。」

烏克蘭民營能源公司DTEK表示，基於飛彈攻擊的危險性，該公司已在首都基輔、周遭地區，以及敖德薩（Odesa）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）兩州執行緊急斷電。

●坦克援烏法國考慮跟進 有國家擬援烏集束彈藥

法國總理柏納（Elisabeth Borne）表示，法國正在研究提供烏克蘭雷克勒（Leclerc）主力戰車的可能性；外電披露有歐洲國家已在尋求德國許可，打算給烏克蘭集束彈藥。

德國同意運送豹2戰車給烏克蘭後，美國也隨即宣布提供M1艾布蘭戰車，外界焦點料將轉向法國會否跟進援烏雷克勒戰車。

雷克勒是與德製豹2同等級的主戰坦克，但法國可提供的數量要少得多，且會帶來不同的維修和後勤挑戰；法國約有200輛雷克勒，由奈克斯特系統公司（Nexter Systems）製造。

柏納25日被問到此事時告訴國會議員：「關於雷克勒戰車的事，我們會持續與國防部分析。對烏克蘭的援助問題不限於特定武器。」

法新社引述官員表示，有歐洲國家提議供烏克蘭集束彈藥，認為在戰場上有幫助。俄羅斯先前使用這種具有爭議的武器招致譴責聲浪。

一位不願透露姓名或所屬國家的歐洲國家官員說，他的政府批准運送集束彈藥，且已在尋求德國許可。

●德美軍援戰車 澤倫斯基還要長程飛彈與戰機

繼德國宣布提供德製豹2戰車後，美國總統拜登也決定提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭戰車。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日表示，他們還需要長程飛彈與戰機。

澤倫斯基在推特發文感謝拜登的「有力」決策，稱「這是邁向勝利之路上重要一步」。但他也表示，希望西方國家能援助長程飛彈和噴射戰機給烏克蘭。

澤倫斯基說：「我今天和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）談過，還必須放行長程飛彈到烏克蘭，這相當重要，我們必須擴大在砲兵方面的合作。」

他說烏克蘭也需要噴射機，「這是一個夢想，也是一項任務」。（譯者：戴雅真）1120126