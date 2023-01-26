同意軍政府撤軍要求 法國召回駐布吉納法索大使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國昨天同意布吉納法索軍政府要求自布國撤軍。法國外交部今天宣布召回駐布國大使，「基於布國最新事態發展，我們決定將大使召回巴黎，就兩國關係現況與前景展開磋商」。

法新社報導，位於非洲沙赫爾（Sahel）地區的布吉納法索過去曾是法國殖民地，撤離布國象徵法國在與俄羅斯的「非洲影響力大戰」中再失一局。

布吉納法索當局23日表示，已經要求法國在1個月內撤離駐紮布國境內約400名士兵；巴黎當局昨天點頭同意。

繼布國鄰國、同為法國前殖民地的馬利軍政府同樣堅持要法軍撤離，以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）結束長達10年反聖戰任務之後，這次撤軍象徵法國在非洲的軍事部署再縮水。

軍政府藉軍事政變奪權後，馬利和布吉納法索都和巴黎當局撕破臉，法國在當地老百姓眼中愈來愈不受歡迎。

聖戰組織持續在這些區域活動，而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）盟友營運的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的駐紮，令外界對俄羅斯與日俱增的影響力備感憂心。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1120126