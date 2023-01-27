印度與埃及締結戰略夥伴關係 擴大非洲影響力

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（中央社記者林行健新德里27日專電）埃及總統塞西在印度慶祝「共和國日」，完成了對印度的4天訪問，兩國同意將雙邊關係提升至「戰略夥伴」層級，也意味著印度持續擴展在非洲地區的影響力。

塞西（Abdel Fattah al-Sisi）受邀於24日至27日對新德里進行國是訪問，行程包括參加印度共和國日慶典，並擔任主賓。

他所率領的高層訪團，包括外交、電力、經濟發展、資通訊等部門的首長，也與印度方召開了閉門雙邊對話，就雙邊、區域及國際議題進行討論，氣氛「溫馨且友好」。

印度外交部表示，莫迪（Narendra Modi）與塞西決定將雙邊關係提升至「戰略夥伴」層級，雙方將在政治、安全、防衛、能源及經濟等領域，把共同利益最大化，因應全球大環境帶來的危機與挑戰，包括糧食危機。

塞西也支持印度擔任20國集團（G20）輪值主席，共同關注南方世界（Global South）的利益；南方世界在地理上涵蓋非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋島嶼以及日韓以外的亞洲，在概念上是泛指「開發中國家」。

兩人也見證了網路安全、資訊科技、文化、青年交流、新聞廣播等合作備忘錄的簽署。

莫迪與塞西與曾多次會面，最近的一次是於2017年9月在廈門舉行的金磚國家（Brics）峰會上。此外，兩國高層官員互動熱絡，印度國防部、外交部、環境部長最近都曾訪埃，而埃及通訊部長也曾訪印。

在2021-2022年期間，印埃雙邊貿易額於創下72億6000萬美元新高，印度在埃及的商業投資金額累計31億5000萬美元，而埃及正打算在蘇伊士運河經濟區（SCEZ）撥地供印度產業使用。

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莫迪政府自2014年上台以來，即致力擴大印度在非洲的影響力，2018年宣布4年內將在非洲增設18個外交駐點。2020年6月，中國與印度關係因邊界衝突而交惡，兩國競爭勢態加劇，非洲也成為爭奪影響力的場域。

就整個非洲而言，印度現已是前5大投資國之一，累計投資740億美元，雙邊貿易也於2021-2022年期間達895億美元。去年印度舉辦國防博覽會，也在場邊與50個非洲國家代表，包括將近30名國防部長和參謀總長，召開印非國防對話。（編輯：高照芬）1120127