前瓦格納傭兵指揮官憶戰場慘況 親睹俄逃兵遭槍殺

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（中央社奧斯陸26日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團一名前指揮官日前逃至挪威，他的委任律師告訴路透社，此人講述了自己曾親眼目睹被帶往烏克蘭前線作戰的俄國囚犯試圖逃跑時遭到槍殺的慘況。

本月13日跨越邊境從俄羅斯逃往挪威的麥維德夫（Andrei Medvedev）表示，在親眼見到俄羅斯囚犯被帶到烏克蘭為瓦格納集團（Wagner Group）作戰卻遭到殺害和受到不當對待後，他開始擔心自己性命不保。

麥維德夫先前「不認同」警方對於確保他人身安全所採取的舉措，他昨天從拘留所獲釋後，目前居住在挪威首都奧斯陸一處秘密地點。

委任律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）告訴路透社，麥維德夫去年秋天為瓦格納集團作戰時，見到一些「極其可怕」的情況。

里斯內斯受訪時引述麥維德夫所言，說麥維德夫目賭「戰友在他眼前遭到槍殺，因為他們試圖逃跑」。

麥維德夫的律師說，麥維德夫正「慢慢從發生的事件中走出來」。

里斯內斯指出：「他的生活已經有很長一段時間相當混亂、危險且承受極大壓力，當然，去年秋天他和瓦格納集團在烏克蘭的那段時期更是如此。」

「但是在那之前，他的生活當然也並不容易。」

俄軍11個月前入侵烏克蘭以來，數以千計烏克蘭平民遭到殺害，數以百萬計民眾流離失所，一些城鎮也化為廢墟。

里斯內斯說，負責調查戰爭罪的挪威國家刑事警察機構Kripos已就麥維德夫在烏克蘭的遭遇展開訊問，且將持續進行訊問。

里斯內斯指出，挪威赫爾辛基委員會（Norwegian Helsinki Committee）和克隆尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）等其他組織也有意對麥維德夫進行訪談。

里斯內斯表示：「主要就是要協調好，就不必同樣的問題問個5遍10遍。」（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1120127