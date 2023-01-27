斐濟警察署長遭停職 新政府中止與中國警務合作

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（中央社斐濟首都蘇瓦27日綜合外電報導）斐濟大選去年底落幕，出現16年來首度「變天」的情況，總統卡東尼韋雷今天暫停警察署長的職務，選務主管也被停職。新總理則中止了與中國的警務合作。

卡東尼韋雷 （Ratu Wiliame Katonivere）表示，他是聽從憲法辦公室委員會（Constitutional Offices Commission）的建議，將警察署長吉里荷（Sitiveni Qiliho）停職，「聽候調查和移送法辦」。

委員會的聲明指出，選務主管塞尼（Mohammed Saneem）同樣也被停職。

吉里荷婉拒對媒體發表評論，因為他將因自己的行為面臨法庭審訊。吉里荷被認為與前總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama） 關係密切。巴依尼馬拉馬先前掌權16年之久，但在去年12月的大選，不同政黨組成的聯盟以些微差距險勝巴依尼馬拉馬領導的政黨，也將前總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）再度推上這個具重要戰略意義太平洋島國的總理寶座。

在聯盟達成協議的前一天，吉里荷與巴依尼馬拉馬曾呼籲軍方維護法律和秩序，因為他們表示大選結果懸而未決引發了族群間的緊張，但這樣的說法遭到聯盟各政黨的質疑。

斐濟曾出現過軍事政變，是太平洋島國應對中美角力時的關鍵角色。該國在去年10月和澳洲達成協議，加強防衛上的合作。

斐濟時報（Fiji Times）昨天報導，新任總理拉布卡表示，他的政府將終止與中國間一項有關警察培訓和交流的協議。

拉布卡又說：「我們的民主體制和司法體系（與中國）不同，所以我們將恢復和體制與我們相似的國家交流。」這顯然是指澳洲與紐西蘭。

斐濟武裝部隊指揮官卡魯尼瓦伊（Jone Kalouniwai）將軍本月稍早曾警告，要拉布卡政府別進行「全面性的改革」，並遵守2013年的憲法。那項憲法賦予軍方關鍵的角色。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1120127