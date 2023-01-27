日相岸田：不排除經濟倒退至通縮的可能性

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，不能排除經濟倒退到通貨緊縮的可能性，因為內需驅動的通貨膨脹仍然很微弱。

路透社報導，岸田文雄在參議院會議上說：「基於國內需求的通膨壓力壓力仍不強，因為目前的消費物價上揚是由全球原物料成本攀升和日圓疲軟帶來的。」

當被反對黨議員問到日本經濟是否已經完全擺脫通貨緊縮狀態時，岸田文雄說：「目前處於非通縮狀態，但仍未足以判斷通縮不會再現。」

岸田文雄還說，日本中央銀行「日本銀行」（Bank of Japan）在2022年12月政策會議上的決定是一項操作上的調整，以順利提升和維持貨幣寬鬆政策的效果。

日本銀行2022年12月修正大規模貨幣寬鬆政策方針，將過去正負0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到正負0.5%左右、形同實質升息後，在今年1月17至18日會議上維持超寬鬆的立場，以支持經濟並幫助企業提高工資。

岸田文雄重申：「政府和日本銀行已經同意密切合作，以實現經濟成長，同時實現結構性工資增長以及可持續、穩定地實現通貨膨脹目標。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120127