川普沈寂多時重啟選戰 首2站訪新罕布什爾、南卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社南卡羅來納州哥倫比亞28日綜合外電報導）美國前總統川普去年宣布再戰白宮後沈寂數月，今天終於動起來造訪共和黨黨內初選最先投票的兩個州新罕布什爾和南卡羅來納，試圖重振聲勢。他不改煽動口吻表示，下屆選舉將是美國最後的救贖機會。

路透社報導，川普在新罕布什爾州賽勒姆（Salem）的新罕布什爾共和黨年會上對1小群人說話時，堅稱自己好想贏：「我從沒這麼生氣、這麼堅定過。」

他吹捧自己在治安、移民和「重建」美軍方面的紀錄，並矢言拯救國家，免於「被自私、激進、腐敗的政治建制派摧毀」。

之後川普轉赴南卡羅來納州哥倫比亞（Columbia），在他幾位最忠實的政治盟友環繞下說道：「2024年選舉是我們救國的機會，我們要有個上任第1天就能開始做事的領袖。」

川普去年11月宣布再戰白宮後遲未公開露面，今天這兩場活動是替萎靡選戰注入強心針的好機會。

但與過去動輒數千人參加的熱鬧集會相比，川普今天的場子顯得安靜許多。他曾是共和黨不容置喙的焦點所在，現在卻有越來越多民選官員擔心，若民主黨籍的現任總統拜登如眾人預期競選連任，川普是否有能力擊敗拜登。

許多共和黨人也在考慮自己出馬逐鹿白宮，包括一般認為最能威脅川普的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），以及新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu）、前南卡州長海利（Nikki Haley）都在評估是否參選。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120129