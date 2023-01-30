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首頁 / 國際

走過潛艦風波 法澳加緊修補關係

2023/1/30 13:49
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（中央社巴黎29日綜合外電報導）坎培拉終止大型潛艦合約、讓巴黎當局跳腳事件過了16個月後，澳洲和法國部長明天將會面，設法修補關係。

法新社報導，2021年9月，時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）突然撕毀讓法國建造12艘攻擊型（Attack-class）柴油動力潛艦合約，並宣布向美國或英國購買核動力潛艦，導致澳法兩國產生嫌隙。

澳法兩國關係因此倒退，甚至威脅到歐洲聯盟（EU）與澳洲的貿易協定，但自澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上台，矢言修補與法國的關係後，雙方開始重修舊好。

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法國外交部發言人勒讓德爾（Anne Claire Legendre）說，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）和國防部長勒克努（Sebastien Lecornu），明天將在巴黎會晤澳洲外長黃英賢（Penny Wong）和澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles），接續艾班尼斯去年7月訪法帶來的「正面能量」。

由於擁有包括新喀里多尼亞島（New Caledonia）和法屬玻里尼西亞（French Polynesia）在內的海外領土，法國自認是太平洋大國。觀察家表示，與坎培拉建立更好關係，將有助法國在太平洋發揮影響力。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120130

#法國
#澳洲
#艾班尼斯
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