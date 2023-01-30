中國海警船進入釣島周邊海域 今年以來第2次

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，4艘中國海警船今天進入釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域；這是繼本月10日以來，中國公務船今年第2次闖進日方聲稱的「領海」。

日本海上保安廳表示，中國海警船今天清晨駛入南小島和釣魚台附近海域。

這些中國海警船據報在距離日本漁船與海洋調查船幾公里之遙的水域航行。

共同社報導，日本沖繩縣石垣市29日起展開為期2天的釣魚台海域海洋調查，目的是確認周邊海域水質和漂來的垃圾等，調查船上載有石垣市長中山義隆等人。

日本第11管區海上保安本部表示，第1艘中國海警船於凌晨2時45分前後駛入釣魚台列嶼周邊海域，船上疑似搭載機關砲裝置，凌晨4時30分和清晨6時5分前後又有2艘和1艘船駛入。

海上保安廳表示，已派出巡邏船確保日本船隻安全，並警告中國海警船立即駛離日本領海。

這是今年以來中國公務船第2次出現在釣魚台列嶼周邊、日方聲稱的「領海」，第1次發生在1月10日。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120130