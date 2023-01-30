更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋
文化

京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴基斯坦清真寺爆炸案增至28死逾150傷[影]

2023/1/30 19:27（1/30 19:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴基斯坦白夏瓦市一處清真寺30日發生爆炸案，急救人員協助運送傷患。（美聯社）
巴基斯坦白夏瓦市一處清真寺30日發生爆炸案，急救人員協助運送傷患。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社白夏瓦市30日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）一處清真寺今天發生爆炸案，根據英國廣播公司（BBC），目前已知至少28人死亡、超過150人受傷。

白夏瓦市是與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會。爆炸發生當時，清真寺內聚集眾多參與禮拜的信眾。

建築物部分被毀，且當局說有人被埋在瓦礫堆下，另有多人被送往當地醫院。

路透社報導，根據政府官員和警方說法，死傷人員多為警察。

案發清真寺位於白夏瓦市一個戒備森嚴的區域，當時建築物內至少聚集了260人。省警察總部和一個反恐部門跟這座清真寺位於同一個院落。

目前還不清楚爆炸原因，警方不排除是自殺炸彈客作案。

BBC指出，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）強烈譴責這場攻擊。他在聲明中說：「全國團結對抗恐怖主義的威脅。」

白夏瓦市瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人阿辛（Mohammad Asim）形容「事態緊急」，表示有些傷者情況危急。

當地媒體報導，軍警和拆彈小組人員已抵達案發現場。

首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）警方也發布高級別的安全警告，表示已加強伊斯蘭馬巴德所有出入口的維安。（譯者：楊昭彥）1120130

影片來源：FRANCE 24 English
巴基斯坦一座清真寺30日被炸毀，已知至少28人死亡。（法新社）
巴基斯坦一座清真寺30日被炸毀，已知至少28人死亡。（法新社）
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
#巴基斯坦
#白夏瓦市
#清真寺
延伸閱讀
巴士火燒車後再傳船難 巴基斯坦2起交通意外至少51死巴基斯坦前總理集會中遭槍擊 1支持者喪生1嫌被捕東耶路撒冷猶太教堂外遭恐攻 槍手朝人群濫射至少7人喪生焚可蘭經掀怒火 美示警土耳其西式場所恐攻風險
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族