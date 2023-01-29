巴士火燒車後再傳船難 巴基斯坦2起交通意外至少51死

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（中央社巴基斯坦白夏瓦29日綜合外電報導）巴基斯坦今天兩起交通意外至少奪51條人命：西南部俾路支省發生巴士墜橋起火，至少41死慘劇後，西北部開柏普赫圖赫瓦省又傳至少10名兒童喪生、9人失蹤的水壩船難。

根據當地警方官員勞夫（Mir Rauf）說，截至目前，從開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）科哈特縣（Kohat）附近的坦達水壩（Tanda Dam）打撈起來的所有死者年齡都介於7到14歲之間。

當地伊斯蘭學校舉辦遠足活動，載有25到30名學生的船隻翻覆。勞夫說，已經救起11名兒童，其中6人情況危急。當地警方表示，恐仍有將近9人失蹤，救援行動持續中。

▼一名記者在推特貼出船難現場救援影片

在巴基斯坦，一旦超載的老舊船隻失控導致乘客落水，通常會造成大規模溺水。

西南部俾路支省（Baluchistan）稍早則發生巴士失控衝出橋面、墜入山溝後起火的意外，已經證實有41人死亡。

當地官員指出，巴士衝撞橋上1根柱子而失控時載有48名乘客，殘骸中救出的2名倖存者傷勢嚴重。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120129