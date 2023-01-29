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巴基斯坦巴士墜橋起火燒成廢鐵 至少41死

2023/1/29 18:26（1/29 19:27 更新）
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巴基斯坦西南部俾路支省29日一輛巴士失控衝出橋面、墜入山溝後起火，已知41人死亡。（美聯社）
巴基斯坦西南部俾路支省29日一輛巴士失控衝出橋面、墜入山溝後起火，已知41人死亡。（美聯社）
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（中央社巴基斯坦奎達市29日綜合外電報導）巴基斯坦官員今天表示，西南部俾路支省發生巴士失控衝出橋面、墜入山溝後起火的意外，已經證實有41人死亡。

俾路支省（Baluchistan）拉斯貝拉縣（Lasbela）資深官員安炯（Hamza Anjum）在事故現場說：「屍體被燒到無法辨認身分。」

安炯說，從巴士殘骸中找到40具屍體和3名傷者，其中1人不久後死亡。其餘2名倖存者傷勢「嚴重」。

根據報導，巴士衝撞橋上1根柱子而失控時載有48名乘客。

安炯說：「司機當時恐怕已經睡著了。」他並表示，司機在長途駕駛期間也可能超速。

由於公路年久失修、安全措施寬鬆和駕駛大意，巴基斯坦道路安全紀錄其糟無比。客運巴士經常滿載，乘客通常不繫安全帶，這意味著單一交通事故造成高死亡人數很常見。

根據世界衛生組織（WHO）估計，2018年有2萬7000多人命喪巴基斯坦道路上。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120129

#巴基斯坦
#俾路支省
#火燒車
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