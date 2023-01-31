德國23歲女子詐死 上網找撞臉者當替身殺害

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（中央社柏林30日綜合外電報導）德國巴伐利亞邦（Bavaria）檢方表示，德國一名23歲伊拉克裔女子涉嫌為了詐死，在社群平台Instagram上尋找與自己容貌相近的女性，然後夥同友人將她亂刀殺害。

英國「衛報」（The Guardian）報導，德國南部巴伐利亞邦殷戈城（Ingolstadt）去年8月發現一名年輕女子陳屍在一輛賓士車內，滿身是血。起初消息說被害女子身分是夏拉本K（Sharaban K），為一名住在慕尼黑、擁有伊拉克血統的23歲美容師。

夏拉本K的一些家人看過遺體後確認身分，但隔天驗屍報告懷疑不是本人，最後發現被害人是來自巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）的阿爾及利亞美妝部落客哈迪亞O（Khadidja O），也是23歲。

警方表示，這兩名女子留著黑色直長髮，膚色相似且都畫濃妝，看起來「明顯撞臉」，德國媒體因而將此案稱為「替身謀殺案」。

去年8月19日，夏拉本K與一名叫薛基爾K（Sheqir K）的23歲科索沃人被巴伐利亞邦警方還押候審，不過當局直到本週才公開推測犯案動機。

檢方今天上午表示，根據調查，他們推測夏拉本K因為家庭糾紛而想躲藏起來，並且假裝自己已死。

警方認為，在命案發生前一週，夏拉本K聯繫了幾名與她容貌相似的女性網友，她在社群網站上用許多化名，設法約網友見面，但起初無人上鉤。

但被害人哈迪亞O同意見面。據「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，夏拉本K宣稱會給哈迪亞O化妝品，藉此騙她赴約。

命案當天，夏拉本K和薛基爾K開車去哈迪亞O的公寓接人，開到一處林地時編造藉口讓她下車，並將她亂刀捅死。

警方發言人告訴「畫報」（Bild），凶器尚未找到，但有很多證據，「被害人被捅50多刀喪命，面目全非」。

檢方說，兩名嫌犯隨後將被害人抬上他們的賓士車，然後開車前往殷戈城，將車停在多瑙河（Danube）岸邊一個安靜的住宅區。夏拉本K的父母在去年8月16日將近午夜時發現了這輛車。

殷戈城檢察官發言人說，調查仍在進行中，還有待訊問更多證人。如果夏拉本K和薛基爾K被定罪，將面臨無期徒刑。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1120131