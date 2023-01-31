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義大利女子要求轉換艙等被拒 半裸大鬧印度航班

2023/1/31 14:47（1/31 14:56 更新）
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（中央社記者林行健新德里31日專電）一名45歲義大利籍女子昨天因在一架飛往孟買的飛機上襲擊機組人員，並脫衣大鬧機艙，而被警方逮捕；這名乘客據稱堅持要換位到商務艙。

印度警方表示，糾紛發生在塔新航空（Vistara）從阿布達比（Abu Dhabi）飛往孟買（Mumbai）的班機上，這名義大利籍乘客據稱堅持要換位到商務艙，但她卻是持有經濟艙的票。

這名女子被拒絕後開始暴走，除攻擊機組人員之外，開始脫衣以半裸狀態在機艙走道來回踱步。她在飛機抵達目的地後被警方拘捕，但稍後獲准交保。

塔新航空在一份聲明證實這起事件，並稱她不聽勸阻，機長為考量飛航安全，下令將她制伏，並將事件通報地面相關單位。

但印度方面並未說明為何這名乘客堅持從經濟艙換位到商務艙。

這是印度過去2個月間發生至少第4起乘客行為不當事件。之前，印度媒體傳出2起男乘客在機艙內直接小便的事件，其中一人尿在女乘客身上，另一人則是尿在無人座位上。還有一名乘客被發現在機艙廁所內抽菸。（編輯：陳惠珍）1120131

#印度
#孟買
#義大利籍
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