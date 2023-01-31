布林肯中東行最終站 31日會晤巴勒斯坦領袖

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（中央社耶路撒冷31日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定今天將會晤巴勒斯坦領袖，作為出訪中東的最終站，目的是調停以色列與巴勒斯坦最近爆發多年來最嚴重的暴力衝突。

法新社報導，布林肯昨天會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後，敦促以巴雙方採取「緊急措施」以緩和緊張情勢，並稱華府當局將努力「找回以色列人及巴勒斯坦人都渴望的安全感」。

一名巴勒斯坦槍手27日在東耶路撒冷一個屯墾區的猶太教堂外槍殺7人。事發前一天，以色列軍方在約旦河西岸發動多年來最致命的突襲行動，有10名巴勒斯坦人喪生。

布林肯昨天抵達以色列後，批評所有讚揚這次攻擊事件的巴勒斯坦人。他說：「我們譴責所有讚揚…恐怖主義行為的人，這些行為奪走無辜的性命。」

他也嚴厲譴責在27日東耶路撒冷槍擊事件後，被控進行數十起報復性暴力行為的以色列人，「對平民的報復性暴力行為，永遠沒有正當理由」。

今年初以來，已有35名巴勒斯坦成人及兒童因暴力衝突喪命，其中包括發動襲擊者、武裝分子及平民。

布林肯預定將與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）舉行會談。

阿巴斯上週宣布，自約旦河西岸發生致命突襲事件後，他所率領的巴勒斯坦自治政府正在減少和以色列協調安全相關措施。

布林肯預料將敦促巴勒斯坦繼續與以色列合作，以遏止極端分子攻擊。

此外，布林肯預定也將會晤巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）。布林肯這趟籌備已久的訪問，在不斷升級的暴力事件中更顯迫切。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120131