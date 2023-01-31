特斯拉加快擴廠增產 預計明後兩年資本支出將大增

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（中央社紐約31日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）將加強生產新款電池4680和重型電動卡車Semi，公司今天表示，預期明年及後年資本支出將激增。

路透社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉預測，2024與2025年的資本支出介於70億至90億美元（約新台幣2105億至2706億元）之間，其中間值跟今年的60億至80億美元相比，多了10億美元。

上述支出有一部分將用於擴建內華達超級工廠（Nevada Gigafactory）廠區，特斯拉已宣告將挹注36億美元加以擴建，打造一座可量產Semi卡車的工廠，以及另一座足夠為每年200萬輛輕型車供應電池的4680電池廠。

儘管特斯拉正苦於電池材料鋰等原料成本高昂，公司也仍在加強德國柏林與德州奧斯汀廠房的產量。

隨著經濟成長放緩，特斯拉持續善用本身的高利潤率和生產規模來打價格戰，以抵擋愈來愈激烈的競爭並提振需求。

特斯拉今天公布的檔案也顯示，公司持有的比特幣（bitcoin）減值損失2億400萬美元。

由於利率提升，加上加密貨幣平台FTX等幣圈要角倒閉，動搖了投資人的信心，比特幣等加密貨幣去年遭到重創。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1120131