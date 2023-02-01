巴基斯坦清真寺爆炸案增至100死 白宮強烈譴責

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（中央社巴基斯坦白夏瓦／華盛頓31日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內清真寺遭到自殺炸彈客攻擊，死亡人數已增至100人，白宮今天「強烈譴責這起道德上令人無法接受的恐怖攻擊」。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）表示：「恐怖主義是站不住腳的，鎖定參加禮拜的人在道德上令人無法接受。美國準備在重建與復原上支持巴基斯坦。」

巴基斯坦內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）告訴國會，死者包括97名警察和3名平民，傷者仍有27人情況危急。

白夏瓦巿警察總部是情報和反恐部門所在，當局正就全巿戒備最森嚴之一的地區為何出現如此重大安全漏洞展開調查。

白夏瓦市警局長伊加茲汗（Muhammad Ijaz Khan）今天指出，這是一起有針對性的報復攻擊。

昨天下午開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）警察總部的爆炸，把一整面牆和幾乎整個屋頂炸毀，瓦礫碎屑噴擊現場警察。事發當時有300到400名警員聚集警察總部院區的清真寺禮拜。

伊加茲汗告訴法新社：「我們身處打擊好戰分子行動的最前線，因此成為目標。目的是要打擊我們作為執法力量的士氣。」

開柏普赫圖赫瓦省警察首長安薩里（Moazzam Jah Ansari）告訴記者，一名炸彈客假扮成訪客進入清真寺，身上一共帶了10到12公斤的「爆裂物」。

他表示，這次事件可能是一個過去曾經斷斷續續附隨於巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）的好戰組織所為。

激進組織「巴基斯坦塔利班」則發表聲明，否認犯案。去年11月，巴基斯坦塔利班結束對政府部隊停火，此後巴國好戰分子攻擊數量大增。此案是近年來安全部隊傷亡最慘重的攻擊之一。（譯者：陳政一）1120201