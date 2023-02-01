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東奧貪污醜聞 AOKI前會長涉行賄遭求刑2年6個月

2023/2/1 15:42
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（中央社東京1日綜合外電報導）涉嫌東京奧運貪污醜聞的日本西服業者AOKI控股公司前會長青木擴憲，日前被依行賄罪遭起訴，東京地方檢察廳今天在東京地方法院開庭審理時，具體求刑2年6個月。

日本放送協會（NHK）報導，84歲的青木擴憲跟77歲弟弟、前副會長青木寶久，及41歲前專務執行董事上田雄久共3人，因涉嫌以2800萬日圓（約新台幣645萬元）金額賄賂東奧組織委員會前理事高橋治之，被檢方依行賄罪起訴。

在今天的審判中，檢方認為3名被告利用東奧來滿足私利，讓國內外喪失對東奧的信任，因此分別對青木擴憲求刑2年6個月、青木寶久求刑1年6個月、上田雄久求刑1年。一審預定4月21日宣判。

青木擴憲的委任律師主張，這是為獲取私人利益的高橋治之所提議的犯行，3名被告並未因此獲得個人利益，請求庭上判處緩刑。

青木擴憲在庭上表示持續深刻地反省，並再度對自己的行為致歉。3名被告在2022年12月首度開庭審理時，都同意檢方起訴內容。

有關東奧貪污醜聞，至今總計有15人遭檢方起訴，包括被依法定刑比單純收賄更重的「受託收賄」問罪的高橋治之，及業界5家大型企業的創辦人及經營高層。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120201

#青木擴憲
#青木寶久
#東京奧運
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