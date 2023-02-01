不滿美中綠能補貼方案 歐盟1日公布因應計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）不滿美國綠能補貼方案及來自中國不公平競爭威脅到歐洲產業，歐盟預計今天公布因應計畫，扶植歐洲綠能產業。歐盟領導人下週將於布魯塞爾舉行的峰會中討論提案內容。

法新社報導，美國去年通過具指標意義的「降低通膨法」（IRA），將補助3700億美元促進美國能源轉型，其中包括對美國製造的電動車與電池祭出減稅優惠，令歐洲業者大感不滿。

該法部分內容將為「支持國貨」的美國電動車買家提供相當大的優惠，令歐盟國家感到不安。

由於歐盟各國意見分歧，歐盟執委會（European Commission）擬定相關因應措施時，既要思考如何維護歐盟企業的最佳利益，又要避免引發貿易戰。

法國等國家呼籲擴大國家補助規定，但另有部分國家認為這樣只對較富裕的國家有利並分裂歐盟市場，因為財力較弱的國家無法向企業挹注大筆資金。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前提議新成立的歐洲主權基金，遭到丹麥、芬蘭等部分成員國反對，成為爭議重點之一，這些國家反對透過花錢或增加借貸的方式解決問題。

據法新社看到的草案，歐洲主權基金的想法很快將被排除，但國家補助規定將拓展到綠能科技領域，這項計畫將提供稅賦優惠，鼓勵企業投資「淨零排放」領域的生產設備。

草案中另一個構想則是運用現有歐盟資金投資綠能科技，歐盟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間設立8000億歐元的振興基金就是可能的資金來源。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120201