日本露天溫泉偷拍逾萬女性 主嫌供稱犯案30年

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本靜岡縣警方2月1日公布偵辦組織性露天溫泉偷拍案的偵辦情形。偷拍集團的50歲主嫌齋藤果林向警方供稱，30年來在逾100處至少偷拍了1萬名泡露天溫泉的女性。

日本讀賣新聞報導，靜岡縣警方表示，有關露天溫泉偷拍案，警方至今搜索了80處，扣押了硬碟、電腦等逾1200件相關物證。

警方還宣布，已將住在東京都的31歲男性醫師等3人以涉嫌違反禁止兒童買春、兒童色情關係行為相關法律函送檢方偵辦。一連串的事件遭舉發的共16人，這些人設籍11都道府縣。

日本朝日新聞報導，50歲的齋藤果林是偷拍團體的核心人物，2021年12月因涉嫌違反兵庫縣防止滋擾條例等被送審。齋藤落網後至今已有16人因偷拍案被舉發，其中包括有國家公務員、地方公務員、上班族等。

偷拍集團成員向齋藤學習偷拍技術，主要是從數百公尺遠處的山中以長鏡頭拍攝在露天池中泡湯的女性。

主嫌齋藤落網後對警方供稱，自己從20歲左右開始30年來進行偷拍，地點是除了沖繩以外的日本46都道府縣的逾100處，偷拍了至少1萬名女性。他還說，藉由偷拍，認識了約100人。

靜岡縣警方表示，還要再深入調查這個偷拍集團，今後被檢舉的人數可能增加。

該集團是透過社群網站等認識，使用多種暗語進行偷拍等的行徑。集團成員安排分工，有人將認識的女性誘騙去溫泉旅行等然後偷拍製作「特別企畫」、有在影片上字幕編輯「魔改造」。此外，還有讓女性服用安眠藥後進行猥褻的行為，然後拍成影片取名「睡美人」。影片在這團體內播放共享。

報導說，陸續傳出有組織性露天溫群偷拍案，靜岡縣內的有些溫泉設施開始裝設防偷拍的設備。有一家溫泉旅館的經營者表示，完全沒料到會有人從遠處山林偷拍露天溫泉池，旅館已採取對策了，希望遊客能安心來泡湯。（編輯：高照芬）1120203