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推文造成特斯拉股價波動挨告 法庭認馬斯克免責

2023/2/4 12:33
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（中央社舊金山3日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克2018年推文聲稱他有資金將公司私有化，造成股價波動，因而挨告。美國陪審團今天在這場關於詐欺的審判中認為，他不必為投資人遭受的損失負責。

綜合法新社和路透社報導，馬斯克（Elon Musk）的推文當時讓特斯拉（Tesla）股價如雲霄飛車般劇烈波動，股東因此控告他，指稱他魯莽的行為讓投資人慘賠。

但陪審團討論了不到兩小時，就回到舊金山法庭上說，他們一致認為馬斯克和特斯拉董事會都沒有藉推文或之後的行為從事詐欺。

馬斯克推文說：「感謝老天，那群人的智慧贏了。」他先前試圖以「加州陪審團可能對他有偏見」為由，要求將案件轉至德州審理，但沒有成功。

他說：「我非常感謝陪審團針對特斯拉420私有化一案，一致認定無罪。」420意指他當時推文說「考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化」。

代表李特頓（Glen Littleton）等特斯拉投資人的律師波利特（Nicholas Porritt）在法庭上說，提出此案是為了確保有錢有勢的人得和其他人遵守一樣的股市規則。

波利特指出專家在證詞中的估算，稱馬斯克關於資金的說法讓投資人總共損失了數十億美元，且馬斯克和特斯拉董事會應該賠償。後來也發現，馬斯克關於資金的說法並不屬實。

馬斯克的律師史派洛（Alex Spiro）成功反駁說，馬斯克在倉促發出的推文中可能措辭有誤，但並沒有打算欺騙任何人。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120204

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