義大利示警駭客大規模網攻 全球數千伺服器成目標

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義大利國家網路安全局5日表示，全球有數以千計的電腦伺服器已成為網路駭客攻擊勒索的目標。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社羅馬5日綜合外電報導）義大利國家網路安全局（ACN）今天表示，全球有數以千計的電腦伺服器已成為網路駭客攻擊勒索的目標，敦促各機關組織採取行動，以保護其電腦系統。

路透社報導，義大利國家網路安全局長巴多尼（Roberto Baldoni）告訴路透社，駭客試圖利用軟體漏洞發動攻擊，攻擊規模龐大。

義大利新聞社（ANSA）引述ACN所說報導，諸如法國、芬蘭等歐洲國家，以及美國和加拿大的伺服器都曾遭入侵。

目前有數十家義大利機構組織恐已受到影響，且有更多機構接獲示警，必須採取行動，保護自家電腦系統以防遭駭客鎖住。

義大利電信集團（Telecom Italia）用戶今天稍早通報網路有問題，但這兩者間據信並無關聯。

美國網路安全官員表示，他們正在評估上述事件的影響。

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）說：「CISA正在和公私部門夥伴合作，評估這些通報事件造成的影響，並在必要時提供協助。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120206