歐美憂恐攻關領事館 土耳其警告將付出代價

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（中央社伊斯坦堡5日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段說，西方使團將為上週發布安全警示和暫時關閉領事館而「付出代價」。土耳其警方今天拘留15名伊斯蘭國犯嫌後說，外國人並未面臨嚴重的安全威脅。

路透社報導，安卡拉2日召見9國使節，批評他們暫時關閉外交使團和發布安全警示的決定。土耳其官員3日說，包括美國和德國在內的西方國家並未分享訊息來支持他們聲稱安全受到威脅的說法。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與青年會面的預錄節目在今天播出，他說：「前幾天，我們的外交部召集所有這些國家使節，並發出必要的最後通牒，告訴他們『如果你們繼續這樣做，你們將為此付出沉重代價。』」

在關閉駐土國領事館的同時，幾個西方國家警告公民，土耳其境內的外交使團和非穆斯林禮拜場所受到攻擊的風險增加。歐洲最近幾週發生一連串極右翼抗議事件 ，其中包括幾起焚燒穆斯林聖書古蘭經的事件。

斯德哥爾摩在1月發生焚燒古蘭經的抗議活動後，土耳其暫停和瑞典、芬蘭商討有關他們加入北大西洋公約組織（NATO）的會談。

根據土耳其國營媒體報導，警方今天早上說，在拘留15名被控以領事館和非穆斯林禮拜場所為攻擊目標的伊斯蘭國（Islamic State）犯嫌時，並未發現任何具體威脅外國人的證據。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述伊斯坦堡警方的聲明報導，犯嫌「收到指示，針對瑞典和荷蘭領事館以及基督教和猶太教禮拜場所採取行動」。

聲明中說，雖然犯嫌和伊斯蘭國的關係獲得證實，但並未發現針對外國人的具體威脅。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120206