日本修法因應傳染病 盼秋天設中央疫情指揮中心

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本政府為因應傳染病帶來危機，今天在內閣會議上通過內閣法等修正草案，希望能在國會本會期通過後，於今年秋天成立作為中央疫情指揮中心的「內閣感染症危機管理統括廳」。

日本放送協會（NHK）報導，內閣感染症（傳染病）危機管理統括廳將作為整合制訂防疫對策及綜合協調等的指揮中心，預計隸屬在日本內閣官房下，首長為「內閣感染症危機管理監」，由官房副長官擔任。

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內閣感染症危機管理統括廳平日有38名專職人員，負責相關訓練工作及檢查各部會準備狀況等；一旦發生緊急事態時，人員將擴充為101人進行防疫因應。

另外，為了能在疫情發生或蔓延初期進行迅速且確實因應，現行法令僅限「緊急事態宣言」發布時，首相才擁有對都道府縣知事的「指示權」，修正草案進一步強化首相權限，改為只要在成立中央政府對策本部時就有指示權。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120207