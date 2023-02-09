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不到1個半月 羅馬特米尼車站再發生刺傷案

2023/2/9 17:31（2/9 18:26 更新）
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義大利首都羅馬最大且最重要的特米尼（Termini）車站近期刺傷案件頻傳，不到1個半月就發生2起刺傷案件，使得車站安全問題再次成為大家關注焦點。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年2月9日
義大利首都羅馬最大且最重要的特米尼（Termini）車站近期刺傷案件頻傳，不到1個半月就發生2起刺傷案件，使得車站安全問題再次成為大家關注焦點。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年2月9日
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（中央社記者陳攸瑋羅馬9日專電）義大利首都羅馬最大且最重要的特米尼車站不到1個半月，再度發生刺傷案件，讓羅馬市民憂心。義大利兄弟黨代表批評特米尼車站就像落入黑社會手中，更稱羅馬市長嘉提葉里先前的應對措施仍不足以控制車站安全。

去年12月31日跨年夜當天，義大利羅馬特米尼（Termini）車站發生重大攻擊事件，一名年輕的以色列遊客遭刺傷，使得車站安全問題再次成為熱門話題。

當時羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，他將加強車站周邊夜間巡邏及檢查，以及設法為無家可歸者尋找合適收容所，以解決車站安全問題。

但如今時間不到1個半月，噩夢又重演了。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）8日報導，上週日晚間特米尼車站周邊又發生刺傷案件，再度震驚羅馬市民。

報導指出，這次是一名46歲在羅馬工作的米蘭人在特米尼車站航站樓外遭襲擊，3名年約18至40歲間的北非男子試圖搶劫手機和20歐元（約新台幣645元），這名在羅馬工作的米蘭人反抗後，腹部和胸部共遭刺3刀，隨後被送至加護病房。

3名犯人犯案後逃逸，但警方在案發不久即透過車站監視器依法逮捕，並指控謀殺未遂和嚴重搶劫罪，檢察官也要求拘留。

報導說，3名犯人都是無家可歸者，過去也有相關犯罪紀錄。

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義大利兄弟黨代表蘭佩利（Fabio Rampelli）指出，特米尼車站就像落入黑社會手中，也顯示羅馬市長嘉提葉里的應對措施仍不足以控制車站安全。他並說，多年來大家都一直在譴責義大利首都車站的暴力和退化，毒販、性工作者、醉漢、無家可歸者和乞討者仍持續在車站周邊徘徊。

羅馬市長嘉提葉里目前正在與當地衛生機構聯繫，也持續了解這起特米尼車站刺傷案，並將在近期組織一次公共秩序與安全委員會會議。（編輯：張芷瑄）1120209

#特米尼車站
#羅馬
#嘉提葉里
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