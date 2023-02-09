防間諜活動 傳印度將限制學校與中企合作

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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度News18新聞網站今天揭露，印度中央政府為提防中國滲透，決定「限制」印度高等學府與中資企業的合作，特別是中國的科技公司。

報導引述消息人士稱，印度政府將要求高等學府在與中方簽署任何合作備忘錄之前，需先徵得印度內政部及外交部的許可，相關指示在不久後就會傳達到各大學及學院，特別是技術學校。

消息人士聲稱，這是因為印度政府取得許多證據，證實中國企業透過科技公司在全球進行間諜活動。

今年1月印度警方召開高層會議，會議中發表的一份報告就顯示，中國政府透過「千粒沙」策略，利用企業蒐集情資，包括與科學家接觸獲取技術，供國家運用。

News18另引述一名印度教授報導，印度內政部之前就已發布過類似命令，要求印度學府勿與中國企業進行學術或研究合作，因為中方總是會夾帶政治或戰略目的。

這名教授說，許多中國的大型科技公司一直想跟他所服務的大學合作，但校方基於政府的指示，沒有同意。

報導說，印度政府發現，雖然之前已發布過類似指示，但部分高等學府仍私下與中方合作，因此決定再次對各校作出提醒。

中央社嘗試向印度外交部查證，但截稿時暫未收到回覆。

另方面，印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）向中央社表示，事實上印度政府近年來不僅緊縮教育機構與中方的合作，在其他領域也都如此，中央早已禁止中資企業投資印度的敏感領域。

夏海娜說，印度政府特別關注教育界，是因為發現這是中方用力極深的領域，試圖影響印度年輕人的思想。

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一位久居印度、且與印度教育界素有往來的台灣人告訴中央社，印度中央政府去年就發過類似命令，但當時僅限於避免與中國教育機構合作，若News18報導屬實，這次是把限制範圍擴大到中資企業。

他認為，應該只有少數與中國往來頻繁或接受中國贊助的印度學校會受到較大衝擊。就印度教育界整體而言，雖然未來與中國合作的空間變小，但也未必就會轉向台灣，因為還有日、韓等國可作選擇。（編輯：黃自強）1120209