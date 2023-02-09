阿達尼集團遭爆詐欺 挪威主權財富基金出清持股

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（中央社奧斯陸9日綜合外電報導）全球最大主權財富基金、規模1.2兆美元（約新台幣36兆元）的挪威主權財富基金今天表示，已將旗下印度阿達尼集團的資產全數脫手。

法新社報導，挪威主權財富基金在截至2022年底持有價值約2億美元的阿達尼集團股票。

挪威主權財富基金持有阿達尼綠能公司（Adani Green Energy）0.14%股權、阿達尼道達爾天然氣公司（Adani Total Gas）0.17%股權，以及阿達尼港口和特別經濟區（Adani Ports & Special Economic Zone）0.3%股權。

挪威主權財富基金環境、社會和治理風險監控部門主管萊特（Christopher Wright）說，年底迄今5週，「我們繼續大幅降低在阿達尼集團旗下企業的持股」。「所以現在已沒有任何部位」。

在2014年至2023年期間，挪威主權財富基金已經出售阿達尼集團旗下6家企業的持股，主要是基於環保的理由，像是濫伐和溫室氣體排放過高等因素。

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自從美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）1月發布一份爆炸性報告，指控印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下的阿達尼企業會計詐欺後，集團總市值已暴跌約1200億美元（約新台幣3兆6080億元）。

挪威主權財富基金投資約9000家公司，以及債券和房地產。該基金受到道德規則規範，禁止投資嚴重侵犯人權、製造核武器或涉及煤炭和菸草的公司。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120209