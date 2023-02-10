日本關東甲信、東北下大雪 部分新幹線停駛

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）受低氣壓影響，日本關東甲信、東北太平洋沿岸南部今天下大雪，部分新幹線停駛。日本氣象廳上午對東京除了島嶼以外的全域發布大雪警報，下午對東京23區的警報改為注意報。

日本朝日新聞報導，日本本州南岸受到低氣壓影響，今天（10日）至明天為止，關東甲信地區、東北太平洋一側南部下大雪。日本氣象廳上午對東京都的島嶼以外的全域、埼玉縣南部等地發布大雪警報，呼籲民眾要注意可能出現路面結冰、交通受阻的情況。

上一次對東京23區發布大雪警報是在2022年1月6日。

日本氣象廳於今天下午1時48分（台灣時間12時48分），將上午對東京23區發布的大雪警報改為注意報，晚間以太平洋沿岸為主的地區下雪情況可能變成下雨，但山區、山區周邊至明天為止可能持續下雪。若氣溫變得更低，持續下雪，氣象廳可能將對大範圍地區發布大雪警報。

日本放送協會（NHK）報導，以關東甲信地區為主的地區平地也積雪。下午3時許，山梨縣甲府市積雪19公分、長野縣松本市18公分、福島市9公分、群馬縣前橋市5公分、埼玉縣埼玉市4公分，東京23區也有部分地區積雪。目前氣象發布大雪警報的地區包括東京多摩地區、埼玉縣、群馬縣、山梨縣、長野縣以及靜岡縣。

預估今天到明天清晨6時為止的24小時降雪量較多處，甲信地區40公分、關東地區北部山區40公分、關東地區北部平地25公分、從箱根到多摩地區、秩父地區一帶20公分、關東地區南部平地10公分、東京23區5公分。

受到大雪影響，山形新幹線今天由福島出發南下前往新庄的下午3時35分班次、由福島出發南下前往山形的下午5時35分班次行駛後，其他班次暫時停駛。北上前往東京的下午5時5分從山形出發的班次行駛後，其他班次也暫時停駛。

小田急電鐵的列車受到下雪影響，預料班次可能出現誤點。連結東京新宿車站與片瀨江之島、箱根車站的「浪漫特快」車（Odakyu Romancecar）今天下午2時的列車行駛後，其他班次暫時停駛。

此外，空中交通受到下雪及強風影響，部分航班停駛。全日空航空公司日本國內線18班、日本航空公司32班航班停駛。

日本國土交通省呼籲民眾盡量避免不必要的外出，企業可盡量採取遠距上班方式。如果民眾不得不開車出門，汽車輪胎務必安裝冬季用輪胎。（編輯：張芷瑄）1120210