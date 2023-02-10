匈牙利蓋中國電池廠遭抗議 奧班經濟學面臨挑戰

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（中央社匈牙利德布勒森10日綜合外電報導）中國電池業巨擘寧德時代正在匈牙利第二大城德布勒森興建歐洲最大電池廠之一，但遭遇當地強大反對聲浪。即使挖土工作如火如荼進行，環保抗議人士仍矢言將他們趕走。

法新社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）熱衷於吸引外國製造商，以及將匈牙利打造成電動車電池的全球製造中心。

由於消費者對於氣候變遷感到擔憂，因此較為環保的汽車銷售預期將大增。頂尖車廠也正紛紛轉為發展汙染較少的車輛。

然而，在奧班領導的執政黨青年民主黨（Fidesz）長期大本營德布勒森（Debrecen），如今出現挑戰這位民族主義總理的草根運動，卻是罕見。

依照2022年8月宣布的一份協議，寧德時代正在當地投資73億歐元（約新台幣2358億元）興建一座電動車用鋰電池工廠。

但在今年1月召開的公聽會上，民眾砲聲隆隆。當地居民擔心這座龐大電池廠對水電的需求奪取資源，以及可能汙染環境，因而憤怒質問官員。

寧德時代在德布勒森的電池廠產能為100GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時），據稱每年足以供應100多萬輛新車。

去年夏天大旱，造成德布勒森附近的一座湖枯竭，使得民眾對於這座電池廠的警覺與抗拒又加深。

抗議行動發起人之一、56歲的公民運動人士佩爾吉（Julia Perge）表示：「我們最為基本的需要，是乾淨的水、乾淨的空氣和健康的土地，而不是電池。」

匈牙利有20多座電動車電池廠設廠計畫正在進行。奧班政府鎖定到了2030年，匈牙利能成為以GWh計歐洲聯盟（EU）第2大電池製造國，僅次於德國。

由於歐盟力拚電動車電池產量，盼占全球比重從2020年的僅3%，到了2030年能大幅提高到1/4。因此奧班政府的努力方向符合歐盟要務。

在匈牙利的一些其他電池廠廠址，也持續遭遇民眾抗議，表達類似的環保疑慮。

寧德時代在匈牙利東部大城德布勒森興建這座電池廠，正符合奧班長期以來的「朝向東方」政策，也就是透過提供誘人的減稅、基礎建設及創造就業補助，來吸引亞洲企業設廠。

這項政策是奧班整體經濟策略的一個支柱，他的策略被分析師冠上「奧班經濟學」（Orbanomics）的稱呼。

4日在德布勒森的主要廣場上擠滿數百名情緒高昂的示威者，他們手持「沒有水就沒有生命」的標語，要求設廠計畫停止。

當天匈牙利外交部長席亞爾多（Peter Szijjarto）為寧德時代電池廠辯護時則強調，要吸引到這樣的投資，面臨的是「龐大競爭」。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120210