美國籲聯合國表決 讓更多援助經由土耳其進敘利亞

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（中央社紐約聯合國總部12日綜合外電報導）美國今天呼籲聯合國安全理事會「立即投票」，以授權在上週發生致命地震後，透過更多邊境口岸，從土耳其向反抗軍控制的敘利亞西北部運送聯合國援助。

根據安理會授權，聯合國從2014年以來已經能夠透過土耳其，向飽受戰爭蹂躪的敘利亞西北部處境艱難的數百萬人提供援助。但目前僅限於使用一個邊境口岸。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在給路透社的聲明中說：「現在，每一個小時都很重要。受（地震）影響地區的人們正指望著我們。」

她說：「我們不能讓他們失望，我們必須立即表決一項決議，聽從聯合國的呼籲，授權增加邊境口岸以提供人道主義援助，現在是帶著急迫感和決心行動的時候了。」

正在土耳其並將訪問敘利亞的聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）11日告訴天空新聞網（Sky News），他將要求安理會授權透過另外兩個邊境口岸提供援助。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9日敦促開放更多的救援管道。

一項決議需要9張同意票和俄羅斯、中國、美國、英國或法國不使用否決權才能通過。敘利亞的盟邦俄羅斯表示，安理會現有的關於單一邊境口岸的授權已經足夠。

敘利亞政府認為，未經其批准越過邊界運送援助物資是對主權的侵犯，並表示援助物資應該跨越敘利亞12年內戰的前線運送。

但聯合國說，從敘利亞政府控制的地區向該國西北部提供地震援助，因一個強硬派團體的「批准問題」而受到阻礙。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120213