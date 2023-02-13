以色列空襲加薩走廊 報復當地發射火箭彈攻擊以國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴勒斯坦自治區加薩市13日綜合外電報導）約旦河西岸占領區持續動蕩不安。以色列軍方說，以軍今天空襲加薩走廊以報復當地在週末發射一枚火箭彈攻擊以國。

法新社報導，巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）說，以色列軍隊黎明前對約旦河西岸占領區北部那不魯斯（Nablus）的突襲行動造成1人喪生。約旦河西岸占領區暴力事件頻傳，過去1年來幾乎沒停過。

以色列軍方沒有立即評論突襲那不魯斯的行動。

軍方說，但在加薩走廊，他們擊中「一座地下設施，裡面有原料用於製造屬於哈馬斯（Hamas）恐怖組織的火箭彈」。

以色列軍方在聲明中說，這些空襲是「回應加薩走廊週六（11日）發射火箭彈攻擊以色列」。

軍方說，以色列空襲後，加薩走廊邊境附近的社區響起空襲警報。

在以、巴最新一輪交鋒後，加薩走廊和以色列都沒有通報人員傷亡。

但是以色列和巴勒斯坦之間的暴力衝突正急劇增加。在那不魯斯最新的死亡事件後，以巴衝突年初迄今已造成47名巴勒斯坦成年人和兒童死亡，其中包括武裝分子和平民。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120213