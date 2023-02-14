中國對維族涉危害人類罪 人權組織促聯合國行動

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（中央社日內瓦13日綜合外電報導）國際人權組織「人權觀察」代理執行長哈桑今天表示，去年有報告指出，中國任意關押維吾爾人和其他穆斯林，可能構成危害人類罪，希望聯合國履行承諾、採取行動。

路透社報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）的哈桑（Tirana Hassan）說，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）似乎正致力採取行動。

前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的4年任期於去年8月31日屆滿，她在離任前數分鐘發布新疆人權報告，詳述中國政府一連串侵害穆斯林少數民族維吾爾人人權的行徑，敦促舉世「緊急關注」新疆自治區的人權情況。

哈桑告訴記者：「我們希望看見他採取行動，切實履行相關承諾。」

這份報告指控作為聯合國安全理事會常任理事國的中國，在以穆斯林為主的新疆地區實施「任意和歧視性拘留」，建議北京當局迅速採取行動，釋放所有被關押在所謂培訓中心、監獄或拘留設施的人。

然而，西方國家在聯合國人權理事會主張就中國對待穆斯林人口的方式進行辯論，並未獲得通過。

哈桑說，不應將這次失敗視為一種損失，因為只差一點點就能通過。

她說：「數年前，我們簡直無法想像能在安理會的表決中看見如此接近的票數。這基本上打破了不能審查和非難中國政府的禁忌。」

維吾爾人為新疆西部地區約1000萬人口的主要穆斯林少數民族。人權組織指控中國虐待維吾爾人，包括在拘留營大規模使用強迫勞動。美國也指控中國犯下種族滅絕。北京則一概否認。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120214