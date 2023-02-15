拜登任命法官達100人 可能削弱川普在法界影響力

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美國聯邦參議院14日認可民主黨籍總統拜登（圖）任命的第100位聯邦法院法官。（圖取自facebook.com/joebiden）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天認可民主黨籍總統拜登任命的第100位聯邦法院法官。拜登正試圖削弱共和黨籍前總統川普在法庭的影響力。

根據美國憲法，總統任命的最高法院大法官和聯邦法院法官為終身職，但獲任命的人選須經參議院同意才能就職。

法新社報導，理論上來說，法官應遵守政治中立，但從法官過往的裁定，以及任命他們的總統，通常可以看出他們的理念和傾向。

49歲的律師曼德斯－米洛（Gina Mendez-Miro）在參議院54票同意、45票反對的情況下，成為美國波多黎各區聯邦法院（US Federal Court for the District of Puerto Rico）最新一位法官。

由於民主黨在拜登擔任總統期間一直掌控參議院，這讓拜登得以加快提名的速度。

為了讓司法系統更多元，拜登從以往較受忽視的群體中提名人選。根據美國憲法協會（American Constitution Society）數據，拜登任命的法官中，有3/4是女性，只有1/3是白人。

拜登曾提名傑克森（Ketanji Brown Jackson）出任最高法院大法官，為擔任這項職務的非裔女性第一人。

拜登在聲明中提到，曼德斯－米洛也將是波多黎各區第一位公開自己屬於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群身分的法官。

拜登說：「我特別感到自豪的是，我提名的人選…反映出多樣性，而這是我國最棒的資產之一。」

拜登提名的另外兩名法官人選今天稍晚也獲得參議院同意。

拜登說：「我們做出了重大進展，不僅確保聯邦司法系統看起來更像整個國家凝聚在一起，也讓過去被忽視、但具有專業背景的人選出任法官。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120215