挑戰前老闆川普 南卡前州長海利宣布2024參選總統

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（中央社南卡羅來納州查爾斯頓14日綜合外電報導）美國南卡羅來納州前州長和前駐聯合國大使海利今天宣布，她將參加總統大選，成為前總統川普在共和黨2024年總統候選人提名戰的第一位重要對手。

法新社報導，51歲印度裔的海利（Nikki Haley）發表影音聲明說，「我是海利，我要參選總統」；並說，「現在是新世代領導階層重新善盡財政責任、維護邊界安全並強化我們國家、我們的榮耀和我們決心的時候了」。

美聯社報導，這項聲明是川普時期內閣官員海利的大轉向，因為海利兩年前曾說，她2024年不會為了白宮大位挑戰她的前老闆川普。

不過近數月來她改變了心意，她說出的理由之一是，美國出現了經濟問題，有必要進行「世代更替」，而這指的是川普已76歲的年齡。

海利在未來數月間可望發起競選活動的眾多共和黨籍政治人物中打了頭陣，其餘還包括佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）。

至於現任總統拜登已表示，有意在2024年競選連任，使民主黨內不會出現提名戰。

海利經常誇耀她令政治預測失準的紀錄，並說，「我從未在選舉中敗北，現在也不會」。她若能當選，將是美國首位女性總統和印度裔總統。

2016年共和黨總統初選期間，海利曾支持參選的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），且多次公開批評川普的保護主義。但在川普出線後，海利宣布支持川普。

美國之音（VOA）報導，海利視中國為「美國最大外來威脅」，與其他幾位潛在的參選人一樣，她是北京政權的激烈批評者。

在香港民眾反政府示威期間，海利曾投書福斯新聞（Fox News）指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120214