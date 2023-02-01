川普3戰白宮 募款起步不甚理想

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前總統川普角逐2024年總統大選共和黨內初選，募款起步不甚理想。根據今天公布的財務揭露，川普陣營去年底結餘約700萬美元，其「拯救美國」基金結餘約1800萬美元。

路透社報導，去年11月15日，也就是共和黨在國會期中選舉表現不如預期的1週後，川普宣布第3度問鼎白宮，但之後他鮮少出來造勢，直到今年1月28日才開始有所動作。

今天提交給聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的文件顯示，川普的募款活動也有點欲振乏力，導致他的選戰資金遠遠少於「拯救美國」（Save America）在2022年初結餘的1億多美元。

川普2021年1月卸任後募款能力依舊驚人，他定期舉辦集會，在集會上重複宣揚他的錯誤主張，也就是他敗給民主黨籍的拜登，是因為選舉舞弊。

但作為他主要募款機構的「拯救美國」組織登記是為其他競選活動提供資金，而非川普自己的選戰。若他試圖為自己的競選活動動用「拯救美國」資金，會產生法律問題。

去年「拯救美國」把約莫6000萬美元，轉移至預料會支持川普總統競選的「超級政治行動委員會」（Super PAC）。無黨派的「競選活動法律中心」（Campaign Legal Center）已要求選舉主管機關調查「拯救美國」的資金轉移。

「拯救美國」今天的財務揭露顯示，該組織在2022年最後幾週光律師費支出就超過300萬美元。

川普官方的競選委員會向選舉主管機關揭露，去年11月15日至12月31日間募得380萬美元，年底結餘為300萬美元。

大部分款項是透過「川普拯救美國聯合募款委員會」（Trump Save America Joint Fundraising Committee）募得，該委員會年底結餘380萬美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120201