更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 國際

美採購155公釐砲彈彈藥供烏克蘭 總值158億元

2023/2/15 14:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）外界擔心烏克蘭正迅速消耗來自美國及其他盟邦的砲彈庫存。美國陸軍今天宣布向兩家公司採購總值5.22億美元（約新台幣158億元）的155公釐砲彈彈藥，要供烏克蘭使用。

法新社報導，這項1月30日正式決定的訂單，交付給諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corp.）與全球軍品公司（Global Military Products Inc.）。

美國陸軍在聲明中表示，新的彈藥預計於今年3月開始交付。

這項合約是由美國國防部的「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）所資助。

俄羅斯近1年前揮軍入侵烏克蘭以來，俄烏彼此朝對方發射了大量砲彈。

美國一名官員去年11月表示，俄軍每天發射約2萬發砲彈。烏克蘭每天發射4000到7000發砲彈，比西方盟國製造商的生產速度還要快。

隨著冬季來臨，俄烏雙方都面臨彈藥短缺問題而節約使用，砲彈發射速率因而驟降。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天表示，「烏克蘭戰事消耗大量彈藥，同時也耗盡盟國庫存」。

他說：「烏克蘭當前的彈藥使用率，比我們當前生產率高出數倍。這使我們的國防工業處於緊張狀態。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120215

#烏克蘭
#美國陸軍
#史托騰柏格
史托騰柏格
烏克蘭抗俄需更多武器 美與北約支持立場不動搖北約：瑞典芬蘭儘快入會至關重要 是否同時加入其次
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族